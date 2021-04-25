ميركل تحث المواطنين على الالتزام بقواعد أكثر صرامة لمكافحة كورونا

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس السبت المواطنين إلى الالتزام بقيود فيروس كورونا الأشد صرامة ،والمفروضة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلة إن هذه الخطوة ضرورية لكسر موجة ثالثة من الإصابات.

وأوضح موقع دويتشه فيله أن البرلمان الألماني (بوندستاج) ،وافق قبل أيام على تعديلات قانون الحماية من العدوى ،ليمنح الحكومة الاتحادية مزيدا من الصلاحيات لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

ووضعت ميركل القانون بعد أن رفضت 16 ولاية تنفيذ إجراءات أشد صرامة ، على الرغم من زيادة حالات "كوفيد-19" في تحد لاتفاق حول إجراءات العزل العام ، جرى التوصل إليه في مارس.

وقالت ميركل "هذا أمر جديد في حربنا على الوباء ، وأنا مقتنعة بأن هناك حاجة ماسة إليه، هذا يخدم الهدف المتمثل في إبطاء الموجة الثالثة للوباء أولا، ثم إيقافها وعكس مسارها في النهاية".