مقتل 3 رجال أمن و13 مدنيا فى انفجار وقصف بولايتين بأفغانستان

كابول /أ ش أ/

أفادت تقارير محلية أفغانية، اليوم الأحد، بمقتل 3 رجال أمن و13 مدنيا فى انفجار وقصف بولايتين غرب ووسط أفغانستان.

ونقلت وكالة "باجفاك" الأفغانية عن حاكم ولاية هرات، وحيد قتالي، قوله إن ضابطا وعنصرى أمن ومسؤولا محليا سابقا قتلوا فى انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق بحى جولران بالولاية الواقعة غربى أفغانستان".

وفى ولاية وردك، وسط البلاد، قال عضو مجلس الولاية، شريف الله هوتاك، إن 8 مدنيين على الأقل، ينتمون لنفس العائلة، قتلوا فى غارة جوية بقرية زورلانج بمقاطعة جارليز، فيما قتل 4 أفراد من أسرة واحدة فى قصف بقذائف الهاون على منزلهم فى مقاطعة سيد أباد.