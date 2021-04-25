مركز السيطرة على الأمراض "CDC" يوصى بضرورة تناول الحوامل لقاح كورونا

كتبت أمل علام

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC)، بأن تحصل الحوامل على لقاح كورونا، وحثت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض بضرورة حصول النساء الحوامل على لقاح كورونا.





CDC يوصى بتناول لقاح كورونا من فايزر وموديرنا للحوامل

وجاء تعليقها بعد دراسة جديدة لم تجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة بين مجموعة كبيرة من الحوامل اللاتي تلقين اللقاح في الثلث الثالث من الحمل، ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة على أطفالهن.

وأضافت والينسكي، خلال إفادة بالبيت الأبيض بشأن كورونا، "نحن نعلم أن هذا قرار شخصي للغاية، وأنا أشجع الناس على التحدث إلى أطبائهم أو مقدمي الرعاية الأولية لتحديد الأفضل لهم ولأطفالهم."

وقالت الإرشادات على الإنترنت، إن النساء الحوامل قد يتلقين لقاح كورونا عندما يكون متاحًا، والتلقيح هو اختيار شخصي.

نشرت مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين، نتائج أولية من علماء مركز السيطرة والوقاية منها الأمريكى، والتي خلصت إلى أن لقاحات كورونا المعتمدة على تقنية "mRNA " التي تنتجها شركتا فايزر ومودرنا لا تشكل أي مخاطر جسيمة أثناء الحمل.

في الشهر الماضي، وجدت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد أن لقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNAفعالة في النساء الحوامل والمرضعات، ويمكنها نقل الأجسام المضادة الواقية إلى الأطفال حديثي الولادة.

وقال موقع CNN الاخبارى، لم تشمل التجارب السريرية التي أجريت على اللقاحات السيدات الحوامل، لذا كانت هناك بيانات محدودة حول سلامة التطعيم عند الحوامل وتأثيره على الجنين، حيث يعتزم العلماء المتابعة مع الحوامل لتقييم سلامة اللقاح على المدى الطويل أثناء الحمل.

لماذا يعد تطعيم الجميع ضد كورونا أمرًا ضروريًا؟

على الرغم من أن هناك شعورًا متزايدًا بأن الحياة الطبيعية في متناول اليد خلال جائحة كورونا، فإن الخبراء يواصلون الضغط من أجل المزيد من اللقاحات، خاصة وأن الأبحاث الجديدة توضح بالتفصيل العواقب طويلة المدى لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.

وجد باحثون من جامعة واشنطن في سانت لويس أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا يبدو أنهم يواجهون خطرًا أكبر بكثير للوفاة ويحتاجون إلى مزيد من الرعاية الطبية في الولايات المتحدة، بعد 6 أشهر من تشخيصهم، حتى لو كان لديهم شكل أخف من المرض.

وأضافت شبكة" CNN" الإخبارية لقد خطت الولايات المتحدة خطوات واسعة في تطعيم الجمهور، لكن عشرات الملايين من الأمريكيين لم يبدأوا بعد في تلقيحهم.