ديلى ميل: لقاحا فايزر وموديرنا لفيروس كورونا يتميزان بالأمان خلال الحمل

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها، اليوم، أن لقاحات كورونا التى تصنعها شركتا فايزر وموديرنا Pfizer وModerna آمنة أثناء الحمل، ولا تزيد اللقاحات من مخاطر تعرض النساء للمضاعفات أو الإجهاض، كما تظهر بيانات عن 35 ألف امراة.

وقالت الصحيفة، جمع باحثو مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بيانات عن 35 ألف امرأة حامل تلقين لقاحات موديرنا أو فايزر، وكانت معدلات الإجهاض وولادة جنين ميت والمضاعفات، والعيوب الخلقية، والولادة المبكرة قابلة للمقارنة بين النساء اللاتى حصلن على الحقن وأولئك اللاتى لم يقمن بالحقن، ولم تتلق أى من النساء لقاح جونسون.

وقالت الصحيفة، لقد وافقت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي يوم الثلاثاء على التطعيم أثناء الحمل، بناءً على البيانات التي كانت تقيمها منذ أكثر من عام، يدعم أحد أكبر التقارير عن التطعيم ضد فيروس كورونا كورونا أثناء الحمل الدليل على أنه آمن.

وتستند النتائج الأولية إلى تقارير من أكثر من 35 ألف امرأة فى الولايات المتحدة تلقين جرعات موديرنا أو فايزر أثناء الحمل، ومن غير الواضح بالضبط عدد النساء الحوامل اللاتى تم تطعيمهن حتى الآن.

كانت معدلات الإجهاض والولادات المبكرة وغيرها من المضاعفات مماثلة لتلك التي لوحظت في التقارير المنشورة عن النساء الحوامل قبل الجائحة.

تم نشر الدليل الجديد من الباحثين في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، يوم الأربعاء في مجلة نيو إنجلاند الطبية، ولم تتلق أي من النساء اللاتي شاركن في الدراسة لقاحًا من جرعة واحدة من شركة جونسون Johnson & Johnson ، والذى أصبح متاحًا بعد الدراسة.

وأيدت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي يوم الثلاثاء التطعيم أثناء الحمل، بناءً على أدلة تقيمها منذ أكثر من عام، مضيفة يجب على الجميع، بما في ذلك النساء الحوامل وأولئك الذين يسعون إلى الحمل، الحصول على لقاح كورونا وقالت الجمعية في بيان إن اللقاحات آمنة وفعالة.

وقال ممثل الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء إن تقرير مركز السيطرة على الأمراض واعد لكن هناك حاجة إلى متابعة على المدى الطويل.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من استبعاد النساء الحوامل من الدراسات التي أدت إلى الحصول على تصريح طارئ للقاحات، لم تظهر الأدلة أى ضرر فى النساء اللاتي كن حوامل دون قصد عند التحاقهن بالدراسة.