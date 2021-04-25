مدينة إسنا تستكمل تركيب خطوط الغاز الطبيعى بطريق طراد النيل تمهيداً للرصف

تواصل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى المشروعات الخدمات والتنموية بالمدينة لخدمة المواطنين، وذلك تحت إشراف إبراهيم نصير رئيس المدينة، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.
وفى هذا الصدد، يقول إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم مواصلة الأعمال الجارية لتركيب خطوط الغاز الطبيعى بنهاية طريق طراد النيل، وذلك استعدادا لاستكمال رصفه، حيث تم رصف الطريق بداية من المعهد الفنى الصحى جنوبا حتى مطحن إسنا شمالاً، وجارى العمل بالمسافة ما بين مطحن اسنا حتى خزان إسنا الجديد شمالًا مرورًا بمدرسة اسنا الثانوية الصناعية، وذلك بمتابعة على مدار الساعة من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز.
وفى نفس السياق، يتابع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وابو عوف العفى رئيس قرية توماس وعافية، العمل الجارى فى عدد من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية توماس 1 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالى 6.5 كم، وأيضا قرية توماس الوسطى والتى تم تنفيذ 5.2 كم من إجمالي 8.5كم، وقرية توماس 2 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالي 9 كم، وأيضا أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية وابورات المطاعنة والتى تم تنفيذ 500 م من إجمالي 9.200كم.
وأكد رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، أن الأعمال تتم حسب المواصفات الفنية ومعايير السلامة وتأمين بيئة العمل مع مراعاة الجدول الزمنى، واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافيه رقم 1 على مساحة 225م، وعبارة عن خمسة طوابق ليضم 9 فصول ومكاتب ادارية بحانب إنشاء فصلين لذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضا تم تفقد أعمال انشاء جناح اعدادى جديد بمدرسة توماس الوسطى، بأشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تم تفقد أعمال إنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب توماس الوسطى والمقام على مساحة 185م، وذلك ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.
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