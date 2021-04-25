مدينة إسنا تستكمل تركيب خطوط الغاز الطبيعى بطريق طراد النيل تمهيداً للرصف

الأقصر - أحمد مرعى

تواصل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى المشروعات الخدمات والتنموية بالمدينة لخدمة المواطنين، وذلك تحت إشراف إبراهيم نصير رئيس المدينة، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

وفى هذا الصدد، يقول إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم مواصلة الأعمال الجارية لتركيب خطوط الغاز الطبيعى بنهاية طريق طراد النيل، وذلك استعدادا لاستكمال رصفه، حيث تم رصف الطريق بداية من المعهد الفنى الصحى جنوبا حتى مطحن إسنا شمالاً، وجارى العمل بالمسافة ما بين مطحن اسنا حتى خزان إسنا الجديد شمالًا مرورًا بمدرسة اسنا الثانوية الصناعية، وذلك بمتابعة على مدار الساعة من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز.

وفى نفس السياق، يتابع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وابو عوف العفى رئيس قرية توماس وعافية، العمل الجارى فى عدد من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية توماس 1 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالى 6.5 كم، وأيضا قرية توماس الوسطى والتى تم تنفيذ 5.2 كم من إجمالي 8.5كم، وقرية توماس 2 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالي 9 كم، وأيضا أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية وابورات المطاعنة والتى تم تنفيذ 500 م من إجمالي 9.200كم.

وأكد رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، أن الأعمال تتم حسب المواصفات الفنية ومعايير السلامة وتأمين بيئة العمل مع مراعاة الجدول الزمنى، واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافيه رقم 1 على مساحة 225م، وعبارة عن خمسة طوابق ليضم 9 فصول ومكاتب ادارية بحانب إنشاء فصلين لذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضا تم تفقد أعمال انشاء جناح اعدادى جديد بمدرسة توماس الوسطى، بأشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تم تفقد أعمال إنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب توماس الوسطى والمقام على مساحة 185م، وذلك ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.