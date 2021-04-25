محافظ المنيا : توريد 12500 طن قمح للشون والصوامع

المنيا _حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح، حيث تم توريد 12500 طن و900 كيلو، من القمح، بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، والبنك الزراعي، حتى اليوم، مؤكدا على استمرار اعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.