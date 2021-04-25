اليوم السابع
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مالك مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية أمام القضاء لرفضه رد 25% من المصروفات

الأحد، 25 أبريل 2021 09:20 م
مالك مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية أمام القضاء لرفضه رد 25% من المصروفات المحكمة الاقتصادية
كتب محمد أبو عوض

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حددت محكمة القاهرة الاقتصادية السبت المقبل نظر أولى جلسات محاكمة مالك حمدي علي مصطفى على، المسئول عن إدارة شركة مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية، في اتهامه بعدم رد 25% من المصروفات الخاصة بخدمة نقل الطلاب.

وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية، أحالت بلاغ جهاز حماية المستهلك ضد حمدي علي مصطفى على، المسئول عن إدارة شركة مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لعدم التزامه بتقديم المستندات الخاصة بالمدرسة من نظام القانوني للمدرسة، والتراخيص الصادرة من وزارة التربية والتعليم واللائحة الداخلية للمدرسة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

 وأكدت أوراق الدعوى والتي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها، النيابة اتهمت شركة مدارس العاصمة  الجديدة الإنجليزية، بالامتناع عن تنفيذ قرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بتعديل أوضاعه وإزالة مخالفة عدم رده مقابل ما يجبر النقص في خدمة نقل الطلاب المقدمة منه.

وحددت محكمة الجنح الاقتصادية السبت الموافق 1 مايو لنظر أولى جلسات اتهام مدارس العاصمة الإدارية الجديدة الإنجليزية .

 

 


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