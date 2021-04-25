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"مات فى عشرة المغفرة".. شاهد أشهر عشماوى فى مصر ماذا قال عن شعوره أثناء تنفيذ الإعدام

الأحد، 25 أبريل 2021 11:05 م
"مات فى عشرة المغفرة".. شاهد أشهر عشماوى فى مصر ماذا قال عن شعوره أثناء تنفيذ الإعدام عشماوى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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ودع عشماوي الدنيا ، بعد خروجه على المعاش منذ نحو 10 سنوات، حيث يعد حسين قرني من أشهر منفذي الاعدام في مصر.
 

وشيع المئات من أهالى قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، جثمان حسين القرنى الفقي، الشهير بعشماوي، وذلك بعد وفاته أمس بالقاهرة، وتم نقله إلى مسقط رأسه بالدقهلية اليوم استعدادا لدفنه، وقد أدى أشقاء عشماوى وأقاربه صلاة الجنازة عليه عند المقابر، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنية سمنود.

يذكر أن حسين عشماوى أشهر منفذ أحكام الإعدام، دخل موسوعة "جينيس" العالمية بعد تسجيل رقم حالات الإعدام التى نفذها، والذى وصل إلى 1070 حالة إعدام، كأكبر منفذ لعدد حالات إعدام منذ التسعينيات وحتى خروجه على المعاش فى 2011.
 
 

 


عشماوى

احكام الاعدام

تنفيذ حكم اعدام

حبل الاعدام

غرفة الاعدام

وفاة عشماوى

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