كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وطرق علاج الإمساك

كتب - محمود جلال

التمارين والتدريبات مفيدة دائمًا لجسمنا وتساعد في الحفاظ على لياقتنا البدنية، بصرف النظر عن مساعدتنا في الحصول على اللياقة، يمكن أن تساعد أيضًا في حل العديد من المشكلات الصحية على سبيل المثال الإمساك هو أحد هذه المشاكل الشائعة، وفى خلال التقرير التالية نرصد أهم التمارين والأسباب وطرق التي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك، حسبما مانشر فى موقع "only my health".

ما أسباب وطرق الإصابة بالإمساك؟

يمكن أن يحدث الإمساك لأسباب عديدة، منها اتباع الحمية، والإجهاد، وعدم التوازن الهرموني، والأدوية، وعدم ممارسة الرياضة، وعدم التبرز عند الحاجة، وبعض الحالات الطبية مثل القولون العصبى.

ما هى الطرق التي تمنع الإصابة بالإمساك؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تمنعك من الإصابة بالإمساك مثل شرب المزيد من الماء وتناول الأطعمة الليفية والذهاب إلى البراز متى شعرت بالحاجة إلى ذلك، لكن كل هذه الظروف مفيدة لفترة زمنية أطول ولا يمكن أن تساعد كثيرًا على الفور.

كيف تساعد التمارين في تخفيف الإمساك؟

تحفز التمارين الجهاز الهضمي لأنها تساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي بشكل أكثر فاعلية، ويمكن أن تجعلك تبقي أكثر انتظاما، عندما يحدث الإمساك، قد تشعر بالالتفاف في وضع قاتل وإمساك معدتك، فالتمرين يريح تلك العضلات ويسمح للطعام بالمرور أسرع من المعتاد، ومن تمارين للإمساك تمارين القلب مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة، ولكن بالأخص الجري وركوب الدراجات هي أفضل الخيارات الممكنة لجميع الفئات العمرية لأنها أسهل بكثير من غيرها.

هل يمكن أن تكون اليوجا مفيدة؟

اليوجا تعتبر طريقة رائعة لإبعاد نفسك عن الإمساك، كما أن تمارين قاع الحوض، وتمارين التنفس العميق هى أيضًا بديل لمنع الإمساك وكذلك تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، اليوجا تخفف التوتر الذي يعد أيضًا عاملا من عوامل الإمساك.