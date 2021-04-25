سكاى نيوز: إطلاق قذيفة ثانية من قطاع غزة تجاه موقع "كيسوفيم" العسكرى الإسرائيلى

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إطلاق قذيفة صاروخية ثانية من قطاع غزة تجاه موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي المحاذي للقطاع.
وفى وقت سابق اندلعت مواجهات، مساء السبت، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المواطنين الفلسطينيين بعدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة اعتراضا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن مواجهات عنيفة دارت في نقطتين ببلدة الطور بالقدس المحتلة، بين جنود الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين الغاضبين ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين وممتلكاتهم ،حيث تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الصوت الحارقة والغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان.
سكاى نيوز: إطلاق قذيفة ثانية من قطاع غزة تجاه موقع "كيسوفيم" العسكرى الإسرائيلىالأحد، 25 أبريل 2021 11:24 م
غزة
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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إطلاق قذيفة صاروخية ثانية من قطاع غزة تجاه موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي المحاذي للقطاع.
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