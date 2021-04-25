كتبت ريهام الباشا

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 25-4-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.03 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصري بالبنوك، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



49.03 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



49.03 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.93 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



49.01 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



49.17 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.45 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.