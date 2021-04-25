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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 25-4-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك

الأحد، 25 أبريل 2021 12:44 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 25-4-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 25-4-2021، فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل  4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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