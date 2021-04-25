زراعة الوادى الجديد: انتهاء حصاد 185 ألف فدان قمح وتوريد 30 ألف طن للصوامع

الوادى الجديد- فريق المحافظات

قال الدكتور مجدى المرسى، وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عملية توريد القمح مستمرة دون معوقات، حيث بلغت كميات القمح التى تم توريدها للصوامع بالخارجة وشرق العوينات داخل المحافظة 17140 طن قمح، وكميات القمح التى تم توريدها خارج المحافظة بلغت 14250 طن، وإجمالى ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 31385 طن .

وأكد "مرسى"، أن ما تم حصاده حتى الآن 185 ألف فدان، مشيرا إلى أن محصول القمح. تصدر أكبر مساحة منزرعة هذا العام على مستوى محافظة الوادى الجديد ، حيث وصل إلى 254011 فدان بمعدل زيادة قدرها 61310 أفدنة عن العام السابق وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات حيث بلغت 126135 فدان والمساحة المنزرعة قمح بمركز باريس 4191 فدان .

وأضاف مرسى أن المحافظة تشهد طفرة فى زيادة المنزرع من القمح نتاجا لطرح اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم حزمة تيسيرات لتشجيع المستثمرين على زراعة القمح من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمساحة الأراضى المنزرعة قمح، وفى حال زراعة 75% من الأراضى المخصصة يتم تخفيض 50% لكامل مساحة الأرض، وذلك بعد المعاينة من خلال لجان يجرى تشكيلها بمراكز المدن.