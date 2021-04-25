اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 06:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة الوادى الجديد: انتهاء حصاد 185 ألف فدان قمح وتوريد 30 ألف طن للصوامع

الأحد، 25 أبريل 2021 06:00 ص
زراعة الوادى الجديد: انتهاء حصاد 185 ألف فدان قمح وتوريد 30 ألف طن للصوامع حصاد القمح - أرشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مجدى المرسى، وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عملية توريد القمح مستمرة دون معوقات، حيث بلغت كميات القمح التى تم توريدها للصوامع بالخارجة وشرق العوينات داخل المحافظة 17140 طن قمح، وكميات القمح التى تم توريدها خارج المحافظة بلغت 14250 طن، وإجمالى ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 31385 طن .

وأكد "مرسى"، أن ما تم حصاده حتى الآن 185 ألف فدان، مشيرا إلى أن محصول القمح. تصدر أكبر مساحة منزرعة هذا العام على مستوى محافظة الوادى الجديد ، حيث وصل إلى 254011 فدان بمعدل زيادة قدرها 61310  أفدنة عن العام السابق وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات حيث بلغت 126135 فدان والمساحة المنزرعة قمح بمركز باريس 4191 فدان .

وأضاف مرسى أن المحافظة تشهد طفرة فى زيادة المنزرع من القمح نتاجا لطرح اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم حزمة تيسيرات لتشجيع المستثمرين على زراعة القمح من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمساحة الأراضى المنزرعة قمح، وفى حال زراعة 75% من الأراضى المخصصة يتم تخفيض 50% لكامل مساحة الأرض، وذلك بعد المعاينة من خلال لجان يجرى تشكيلها بمراكز المدن.


حصاد القمح

موسم حصاد القمح بالوادى الجديد

توريد القمح بالوادى الجديد

صوامع الوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زراعة مجلس الشيوخ": نتابع موسم حصاد القمح وتصريحات وزير الزراعة تبشر بالخير

السبت، 24 أبريل 2021 01:00 م

"القمح الليلة ليلة عيده".. فرحة بمزارع القليوبية لحصاد القمح.. الزراعة: مبشر بالخير والإنتاجية زادت هذا العام.. التموين: ارتفاع السعة التخزينية لـ222840 طنًا.. والفلاحون: فرحتنا بالحصاد لا توصف فى شهر الخير

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:00 م

أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم حصاد القمح.. والزراعة: المحصول يبشر بالخير

الخميس، 22 أبريل 2021 12:00 ص

وزير الزراعة يعلن بدء موسم حصاد القمح.. ويؤكد: المحصول يبشر بالخير هذا العام

الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة