اليوم السابع
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رئيس وزراء العراق يوجه بنقل الحالات الحرجة بحريق المستشفى للعلاج بالخارج

الأحد، 25 أبريل 2021 11:00 م
رئيس وزراء العراق يوجه بنقل الحالات الحرجة بحريق المستشفى للعلاج بالخارج مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى
بغداد /أ ش أ/

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 وجه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، السلطات المعنية بنقل الحالات الحرجة من جرحى حريق مستشفى ابن الخطيب، للعلاج خارج العراق.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الكاظمى وجه أيضا بمنح عائلات ضحايا الحادث "كل حقوق الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما فى ذلك العلاج خارج العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقى قد قرر وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق، بعد وقوع الحريق الذى أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

كما أمر الكاظمى باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة فيه، للتحقيق الفورى معهم على خلفية الحادث، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات.

 


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مستشفى ابن الخطيب

مصطفى الكاظمي

كورونا

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