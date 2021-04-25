رئيس وزراء أرمينيا يقدم استقالته من منصبه

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فى خطاب عبر التلفزيون اليوم الأحد، أنه قدم استقالته من منصبه، لكى يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى البلاد، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف باشينيان: "لكى يتم إجراء انتخابات برلمانية غير دورية فى البلاد يوم 20 يونيو، أقدم اليوم استقالتى".

وفى وقت سابق، أعلن باشينيان، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أرمينيا، ستجرى فى 20 يونيو عام 2021، وأشار إلى أنه سيستقيل رسميا من منصبه فى أبريل، لبدء آلية حل البرلمان لكنه سيواصل قيادة الحكومة حتى نهاية الانتخابات.

وفقا لتشريعات الانتخابية فى أرمينيا، يتم إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية، ليس قبل مرور 30 يوما، وليس بعد 45 يوما بعد حل البرلمان. ويمكن إطلاق آلية حل البرلمان رسميا بعد الاستقالة. وسيعتبر البرلمان بمثابة المحلول، إذا لم يتمكن النواب من انتخاب رئيس الحكومة خلال أسبوعين.