رئيس جمعية مجاهدى سيناء: مشروعات التنمية على أرض سيناء ثمرة تحرير الأرض

شمال سيناء - محمد حسين

ثمن الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، دور الدولة فى كل ما تقوم به من مشروعات على أرض سيناء ويحتفل أهل المحافظة بافتتاح عدد منها والاستفادة من أخرى سبق افتتحاها والتطلع لما هو مقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مشروعات سيناء هى ثمرة تحرير الأرض.

وجمعية المجاهدين والمحاربين القدماء فى سيناء تضم 757 عضوا وجميعهم من المجاهدين أصحاب الدور الفدائى من رجال وسيدات من مختلف أنحاء سيناء كانوا عيون الوطن خلال فترة الاحتلال حتى تحريرها.

وقال "جهامة " لـ"اليوم السابع"، إن 25 إبريل نعتبره يوم غير عادى لأن فيه تحررت سيناء بالدم والسلام الذى صنعه الأبطال فى ملاحم لا تزال تتجدد لتؤكد أن سيناء آمنة بفضل الله وبفضل جيشها.

وتابع أنه باسم كل مجاهدى سيناء الذين كانوا جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة وعين مصر فى العمق يقدمون تحية اعتزاز وتقدير للقيادة السياسية على كل ما تبذله لصالح أهالى سيناء وعامة الدولة، وتحية واجبة للجندى المصرى المرابط يقاوم كل شر و لروح الشهيد الذى سالت دمائه من أجل أن نتحرر من كل استعمار على الأرض واستعمار باسم الأفكار الهدامة.

وتابع أن كل أبناء سيناء يقدمون التحية لرجال ملاحم التنمية على أرض سيناء، لافتا إلى أنهم يتابعون عن كثب جهود الدولة فى تعمير سيناء والاستثمارات التى أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية فى سيناء والتى بلغت أكثر من 650 مليار جنيه من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها .

واشار إلى أن ذكرى تحرير سيناء هذا العام تطل علينا بإحتفال بجديد المشروعات وأهمها إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريشو ترميم وصيانة المبنى وانشاء جناح جديد بالمنطقة وانشاء عدد 19 عمارة بعد ازالتها واعادة بنائها باعتمادات وافتتاح سوق الجملة المطور فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش ومحطة تحلية آبار مياه القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 مترا مكعبا من المياه يوميا، ومجمع معاهد نخل الأزهرى ، ومحطة تحلية المياه فى قرية الريد مركز نخل بوسط سيناء وبئرى الخوار بالمنبطح وشمال فالج 1 بالحسنة وإنارة طريق الفرما على مسار العائلة المقدسة ووضع حجر الأساس لاقامة المدرسة الصناعية فى نخل .

وقال جهامة: نحيي جهود قيادات محافظة شمال سيناء التنفيذية الذين كانوا شركاء أساسين ومنفذين لمشروعات قامت الدولة بتنفيذ بعدد 146 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء بينها 11 تجمعا تنمويًا وتطوير شبكة مياه العريش و8 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء وتطوير ميادين السادات " ميدان الرفاعى سابقا " والنصر والشهداء " الساعة سابقًا " وبنك القاهرة والكتيبة 103 " الميناء سابقًا "، وانشاء مدينة رفح الجديدة ، وتطوير ميناء العريش البحرى ليصبح ميناء دوليا وإنشاء 12 مدرسة بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة.