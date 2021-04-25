اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال ببعض مناطق شمال سيناء اعتبارا من اليوم

الأحد، 25 أبريل 2021 02:02 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال ببعض مناطق شمال سيناء اعتبارا من اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحظر التجوال فى عدد من مناطق بشمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
 
وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.
 
ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم اليوم الأحد الموافق 25  أبريل الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.
 
 
 

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