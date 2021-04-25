اليوم السابع
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رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومته استعدادًا لإجراء انتخابات برلمانية

الأحد، 25 أبريل 2021 12:49 م
رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومته استعدادًا لإجراء انتخابات برلمانية وزير خارجية ارمينيا
كتبت: هناء أبو العز

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قال المكتب الصحفي للرئاسة الأرمنية، إن رئيس الجمهورية أرمين سركيسيان، وافق على استقالة الحكومة برئاسة نيكول باشينيان.
 
وجاء فى البيان المنشور على موقع الرئاسة على السوشيال ميديا، "مع الاسترشاد بنصوص الدستور الوطني، تم قبول استقالة الحكومة".
 
ووفقا لدستور أرمينيا، يقبل رئيس الجمهورية على الفور استقالة الحكومة بعد تقديم رئيس الوزراء التماسا، أو عندما يصبح منصب رئيس الوزراء شاغرا،  ويستمر الوزراء في أداء واجباتهم حتى تشكيل حكومة جديدة.
 
في وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في خطاب عبر التلفزيون، أنه قدم استقالته من منصبه، لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.
 
وأضاف باشينيان: لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية غير دورية في البلاد يوم 20 يونيو، أقدم اليوم استقالتي.
 
 
 

ارمينيا

انتخابات

استقالة

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