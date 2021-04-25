حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي السفر للخارج

كتبت أمنية الموجى

قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية حول المتهمين، عن قيامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

وأفادت التحريات بممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها.

وضبطت الجهات الأمنية المتهمين، وبحوزتهم عثر على ما يلى: جوازات سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج .العديد من الصور الضوئية لجوازات السفر والتأشيرات وعقود العمل لبعض الدول، ودفاتر إيصالات نقدية مدون بها أسماء العديد من راغبي السفر للعمل بالخارج والمبالغ المالية التي تم تحصيلها منهم، وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من صور بطاقات الرقم القومي وسمات دخول لبعض الدول وجوازات السفر، و5 هواتف محمولة بفحصهما فنياً تبين احتوائهم على العديد من صور البطاقات وجوازات السفر الخاصة لراغبي السفر والعديد من الرسائل مع المتعاملين معه، بمواجهة المتحر عنهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بنشاطهم الإجرامي المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.