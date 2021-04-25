اليوم السابع
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تموين الجيزة تواصل حملات ضبط السلع والمنتجات مجهولة المصدر في الأسواق

الأحد، 25 أبريل 2021 02:40 م
تموين الجيزة تواصل حملات ضبط السلع والمنتجات مجهولة المصدر في الأسواق حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعد ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتهمين بالاتجار بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى المنتجات المغشوشة.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة من تحرير 72 قضية غش تجاري، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى حيازة منتجات وسلع غذائية مجهولة المصدر، وبدون بيانات، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات خاصة بعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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