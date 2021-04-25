اليوم السابع
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تقرير يبرز جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية

الأحد، 25 أبريل 2021 08:00 ص
تقرير يبرز جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية وزارة البيئة
كتبت أسماء نصار

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أطلقت وزارة البيئة حملة قومية للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)، و ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال في مجالات الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الخطرة والاقتصاد الدوار.
 
وفى التقرير التالى نرصد جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية..
 
1- يتم تنفيذ مبادرة منظومة جمع المخلفات الالكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض (حوافز) للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكتـرونية من خلال التطبيق الالكتروني.
2-توفير نقاط لجمع المخلفات.
3- الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعي .
4- إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضـرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكتـرونية بطرق آمنة باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer.
5- تم منذ 3 سنوات وضع هدف تطوير القطاع البيئي بدعم من مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من خلال العمل على محورين الحد من التلوث و الحفاظ على الموارد الطبيعية .
6: مصر يتولد عنها 90 ألف طن من المخلفات الالكترونية يتولد ٢٣% من القطاع المنزلى من إجمالى المخلفات الإلكترونية.
7- يتم العمل على تقليل المخاطر الصحية والمساعدة فى خلق فرص عمل وإعطاء نماذجه ملموس وعلى أرض الواقع للإقتصاد الأخضر والدوار. 
8- تحويل القطاع غير الرسمى للمخلفات لقطاع رسمي أصبح ضرورة ملحة خاصة مع إلزام القانون كل العاملين فى مجال المخلفات على التسجيل لأخذ تراخيص مزاولة المهنة .
9- بناء نموذج لمدينة متكاملة للمخلفات يشمل جزء منها للمخلفات الخطرة بالعاشر من رمضان. 
10- إنشاء المشاريع التنموية من خلال خطوات ثابته ومبتكرة وبأيادى مصرية فى وقت تأثر العالم اقتصاديًا.

وزارة البيئة

المخلفات الالكترونية

المخلفات الخطرة

الاقتصاد الدوار

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