تعرف على فوائد التمر بالحليب على الإفطار.. مصدر للبروتين والكالسيوم

كتب - محمود جلال

يعتبر التمر بالحليب من أهم المشروبات فى شهر رمضان، فالتمر من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها على الإفطار كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام، ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات وغناه بمضادات الأكسدة، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد التمر بالحليب على الإفطار، وفقاً لموقع "girliciousbeauty".

فوائد التمر بالحليب



مصدر للبروتين:

يحارب فقر الدم: يحتوي التمر والحليب على الحديد، من خلال تناول هذا المشروب بانتظام ، ستحصل على كمية كبيرة من الدم وتتخلص من فقر الدم.

يعطي بشرة متوهجة: من يعاني من التجاعيد أو حب الشباب أو أي مشاكل جلدية أخرى فالمشروبات هي الأفضل، يعمل التمر مع الحليب على تعزيز الدورة الدموية في الجسم والوجه، مما يمنحك بشرة متوهجة.

سهل الهضم: يحتوي التمر والحليب على الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي، من خلال هذا يمكن للمرء أن يكون لديه حركات أمعاء جيدة، ويفضل هذا المشروب بالأخص لكبار السن الذين يعانون من مشاكل الإمساك في سن 60-70.

يحسن صحة الدماغ: غنى بفيتامين ب 6 الموجود في هذا المشروب يزيد من قوة المخ والذاكرة، يجب إعطاء هذا المشروب للأطفال على معدة فارغة، فهو يعطي قوة ذاكرة فائقة.

آلام المفاصل: يحتوي التمر على نسبة عالية من الكالسيوم ، مما يعطي صحة العظام ويخفف من آلام المفاصل ويزيد من كثافة العظام، يجب أن يؤخذ هذا للنساء في سن الأربعين، لأنه بعد سن الأربعين تقل كثافة العظام وتبدأ آلام المفاصل.

التمر غني بالبروتين وكذلك الحليب، عند الجمع بينهما ، فإنها تعطي محتوى إضافيًا من البروتين ، مما يمنح كثافة جيدة للعظام وصحة العضلات، يفضل هذا عادة أثناء التدريبات والتمارين.