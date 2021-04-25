تعرف على خطة ثقافة المنوفية لتطوير بيوت الثقافة ومشروعها الهوية الوطنية

المنوفية - محمود شاكر

أكد أحمد فوزى مدير عام مديرية الثقافة بمحافظة المنوفية، أن المديرية تشهد خلال الفترة الحالية انطلاقة غير مسبوقة، حيث تحظى بدعم كامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مضيفا أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى النهوض ببيوت الثقافة والمكتبات وقصور الثقافة بالمحافظة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكد فوزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على تطوير وترميم بيت ثقافة سنتريس التابع لمركز أشمون والذى سيدخل ضمن مبادرة حياة كريمة ، تتحملها المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا فى القرى المصرية وتوابعها .

وأضاف فوزى أنه سيتم تطوير وتجميل حديقة الطفل بشبين الكوم بدعم من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، علاوة على موافقته على إطلاق مسابقة المنوفية الأدبية الأولى 2021 ، ودورة الشاعر أحمد عبد الحفيظ شحاته فى العديد من المجالات الآدبية مثل الشعر والقصة والبحث العلمى فى مجال الحرف التراثية علاوة على دعوة أطفال مؤسسات رعاية الأيتام للمشاركة فى الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة وتوفير وسائل النقل لهم .

وأكد فوزى أنه جارى العمل على تنفيذ مشروع الهوية الوطنية لمحافظة المنوفية برعاية ودعم المحافظة والذى من المقرر أن يضم صور ولوحات لـ 60 شخصية و20 مشروع قومى ومتحفين و10 صور أثار بالمنوفية و12 صورة للحرف التراثية وتاريخ قريتى تتا وغمرين بمنوف وأحداث دنشواي ، و 8 مشايخ بالأزهر الشريف، و 8 بطارقة بالكرازة المرقصية من محافظة المنوفية ، والذى يعد مشروعا ثقافيا يوثق للهوية الوطنية بمحافظة المنوفية والتى نادى بها رئيس الجمهورية وتصب فى الهوية الوطنية للدولة المصرية .