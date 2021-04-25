تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد

كتب أحمد حمادة

مع اقتراب منتصف شهر رمضان المبارك، تشهد أسعار الأسماك اليوم الأحد 25-4-2021، استقرارا فى سوق العبور للجملة، حيث سجل البلطي المزارع "1" 22_25 جنيها للكيلو ، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الأسماك البورى 1، بسوق العبور للجملة بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو، بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.