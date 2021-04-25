تشييع جثمان حسين عشماوى أشهر منفذ أحكام الإعدام بمسقط رأسه في الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

شيع المئات من أهالى قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، جثمان حسين القرنى الفقي، الشهير بعشماوي، وذلك بعد وفاته أمس بالقاهرة، وتم نقله إلى مسقط رأسه بالدقهلية اليوم استعدادا لدفنه، وقد أدى أشقاء عشماوى وأقاربه صلاة الجنازة عليه عند المقابر، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنية سمنود.

يذكر أن حسين عشماوى أشهر منفذ أحكام الإعدام، دخل موسوعة "جينيس" العالمية بعد تسجيل رقم حالات الإعدام التى نفذها والذى وصل إلى 1070 حالة إعدام، كأكبر منفذ لعدد حالات إعدام منذ التسعينيات وحتى خروجه على المعاش فى 2011.