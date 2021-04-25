اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تشييع جثمان حسين عشماوى أشهر منفذ أحكام الإعدام بمسقط رأسه في الدقهلية

الأحد، 25 أبريل 2021 05:35 م
تشييع جثمان حسين عشماوى أشهر منفذ أحكام الإعدام بمسقط رأسه في الدقهلية حسين عشماوى
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيع المئات من أهالى قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، جثمان حسين القرنى الفقي، الشهير بعشماوي، وذلك بعد وفاته أمس بالقاهرة، وتم نقله إلى مسقط رأسه بالدقهلية اليوم استعدادا لدفنه، وقد أدى أشقاء عشماوى وأقاربه صلاة الجنازة عليه عند المقابر، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنية سمنود.

يذكر أن حسين عشماوى أشهر منفذ أحكام الإعدام، دخل موسوعة "جينيس" العالمية بعد تسجيل رقم حالات الإعدام التى نفذها والذى وصل إلى 1070 حالة إعدام، كأكبر منفذ لعدد حالات إعدام منذ التسعينيات وحتى خروجه على المعاش فى 2011.

 


الدقهليه

حسن عشماوى

منية سمنود

اشهر منفذ احامن الاعدام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة