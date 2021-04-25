بنجلاديش تُغلق حدودها مع الهند اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين بسبب كورونا

أ ش أ

أعلنت حكومة بنجلاديش، اليوم ،الأحد، إغلاق حدودها مع الهند اعتبارا من يوم غد ،الاثنين، ولمدة أسبوعين؛ بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند.

وقال وزير خارجية بنجلاديش ايه كيه عبد المؤمن - في تصريحات نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية - "نعلن إغلاق حدودنا البرية مع الهند أمام حركة المواطنين في الوقت الحالي، ويستثني من ذلك شاحنات نقل البضائع".. مضيفا أن هذا القرار اتُخذ على ضوء الزيادة السريعة للإصابة بفيروس كورونا في الهند.

ويأتي إغلاق الحدود البرية بين بنجلاديش والهند في الوقت الذي أدى فيه وضع كورونا إلى تعليق عمليات الطيران بين البلدين منذ 14 أبريل الجاري.

وسجلت بنجلاديش 2697 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلي 742 ألفا و400 حالة.