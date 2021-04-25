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بعد عرض "الاختيار 2" تفجير مديرية أمن الدقهلية.. تعرف على منفذ الحادث

الأحد، 25 أبريل 2021 11:08 م
بعد عرض "الاختيار 2" تفجير مديرية أمن الدقهلية.. تعرف على منفذ الحادث يحى المنجي
كتب محمود عبد الراضى

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عرضت الحلقة الجديدة من مسلسل "الاختيار2" حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذى وقع في 24 ديسمبر 2013، وأسفر عن استشهاد 16 شخصا من بينهم 14 من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وكشفت التحريات والتحقيقات ـ وقتها ـ هوية منفذ حادث التفجير، الانتحارى إمام مرعى إمام محفوظ، يقيم 8 ش يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة المطرية، فضلاً عن ضبط 7 متهمين آخرين، أبرزهم "يحيى المنجى سعد حسين، وعادل محمود البيلى سالم، وأحمد محمد عبد الحليم السيد بدوى".

وعثرت أجهزة الأمن على "معمل مُجهز لتصنيع المُتفجرات بمسكن الأخير أحمد محمد عبد الحليم، ومجموعة من الإصدارات الجهادية عرضت الحلقة الجديدة من مسلسل "الاختيار 2" حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي وقع في 24 ديسمبر 2013، وأسفر عن استشهاد 16 من بينهم 14من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وعثرت أجهزة الأمن على "معمل مُجهز لتصنيع المُتفجرات بمسكن الأخير أحمد محمد عبد الحليم، ومجموعة من الإصدارات الجهادية المتوافقة مع توجهات تنظيم القاعدة، وسلاح آلى، ثبت من الفحص الفنى سابقة استخدامة فى إطلاق النار على كمين كوبرى جامعة المنصورة، وحادث سرقة محل مجوهرات إسكندر بكفر الشيخ، ومذكرات تتضمن كيفية تصنيع المتفجرات والدوائر الكهربائية وزرع الألغام والتفجير عن بُعد وتصنيع الأحزمة الناسفة، وبعض الأوانى المُستخدمة فى عملية تصنيع المواد المتفجرة، وقاذف R.P.G مصنع محلياً.

 


الاختيار

الاختيار2

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مديرية امن الدقهلية

تفجيرات الدقهلية

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