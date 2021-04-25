اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 06:32 م
خالد صلاح
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باكستان تستعين بالجيش لفرض قيود كورونا والرئيس يعرب عن قلقه من الموجة الجديدة

الأحد، 25 أبريل 2021 06:00 م
باكستان تستعين بالجيش لفرض قيود كورونا والرئيس يعرب عن قلقه من الموجة الجديدة الرئيس الباكستاني عارف علوى
أ ش أ

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أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي عن مخاوفه من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.
 
وطالب الرئيس الباكستاني - وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم، الأحد، جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات المعلنة وبارتداء الكمامات في الأماكن العامة لتفادي تزايد حالات الإصابة بالفيروس. 
 
 فيما أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية الاستعانة بالجيش في أقاليم البنجاب وجيلجيت بالتستان وبلوشستان وخيبر باختونخوا، بالإضافة إلى العاصمة إسلام أباد من أجل فرض القيود الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل صارم. 
 
وأوضح وزير الداخلية شيخ رشيد -في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن قرار الاستعانة بالقوات المسلحة تم اتخاذه خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عمران خان.
 
يشار إلى أن باكستان سجلت -في وقت سابق اليوم- 5 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 795 ألفا و627 حالة.
في حين سجلت البلاد في الفترة نفسها 118 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و117 حالة وفاة.
 

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