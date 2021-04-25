اليوم.. آخر موعد لتلقى التماس الطلاب على نتائج الترم الأول بـ"آداب القاهرة"

كتب محمد صبحى

تغلق كلية الآداب بجامعة القاهرة ، اليوم الأحد ، باب تلقى وقبول التماس الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ، وذلك بعد انتهاء الميعاد القانونى المحدد والفترة الإضافية التى قرر بها الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة لمد باب تلقى وقبول التماس الطلاب والتى تنتهى اليوم.

وكان الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب ب جامعة القاهرة ، أكد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الكلية فتحت باب الالتماس للطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى 11 أبريل الجارى، وذلك بسبب تقديم الطلاب التماسات، موضحا أنه يتم النظر ومراجعة الالتماس بصورة دورية للطلاب المتقدمين.

وتابع القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الالتماسات على منصة الكلية خلال 48 ساعة من غلق باب قبول الالتماس أمام الطلاب والمقرر له يوم الاحد 25.

واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال المحاضرات الأون لاين على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد وتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال محاضرات الفصل الدراسى الثانى.