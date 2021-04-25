النيابة تحقق في اتهام أستاذ بجامعة المنوفية لرئيس قسم بالتعدى عليه بالضرب

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية في واقعة اتهام الدكتور محمد مرتضى صادق عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة المنوفية، لرئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، بتعديه عليه بالضرب والسب، بسبب خلافات بينهما، وهى القضية المقيدة برقم 4608 سنة 2021 جنح قسم شبين الكوم.

وكانت جامعة المنوفية فتحت تحقيقا في المذكرة المقدمة من جانب الدكتور محمد مرتضى، بشأن اتهامه لرئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة بتعديه عليه بالضرب والسب، حيث استمعت لأقوال عدد من الشهود حول الواقعة، وما زالت التحقيقات جارية.

وكان الدكتور محمد مرتضى صادق مدرس النحو والصرف بكلية الأداب جامعة المنوفية، اتهم رئيس قسم اللغة العربية بذات الكلية، بالضرب والسب في حضور عدد من أساتذة الكلية وطلاب رسالة الماجستير، مرجعًا سبب ذلك إلى عدم إلقائه السلام على رئيس القسم، وهو ما اعتبره الأخيرة إهانة له.

وذكر الدكتور "محمد مرتضى" في المذكرة التي قدمها لعميد كلية الآداب بجامعة المنوفية تفاصيل الواقعة، وتفاصيل الخلاف السابق الذي نشب بينه وبين رئيس قسم اللغة العربية، نتيجة الجدول الخاص بقسم اللغة العربية، كما أورد في المذكرة تفاصيل عبارات السب والقذف التي وجهها المشكو في حقه له، وطالب برفعها للجامعة للتحقيق فيها.