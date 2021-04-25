اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 09:08 م
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المعاهد الأمريكية للصحة تجرى تجربة على علاجات الأجسام المضادة متعددة النسيلة لكورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 09:00 م
المعاهد الأمريكية للصحة تجرى تجربة على علاجات الأجسام المضادة متعددة النسيلة لكورونا علاجات الأجسام المضادة متعددة النسيلة
كتبت إيناس البنا

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تجري المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة الأمريكية تجربة سريرية واسعة النطاق لتقييم علاج جديد بالأجسام المضادة متعددة النسيلة البشرية بالكامل يستهدف فيروس كورونا.

ووفقًا لتقرير موقع "news-medical" يجب تسجيل الأشخاص غير المقيمين في المستشفى الذين يعانون من حالات خفيفة أو متوسطة من كورونا في مواقع حول العالم، لتجربة اختبار تسمى ACTIV-2، والتي تعد جزءًا من برنامج المعاهد الوطنية للصحة (ACTIV) للتدخلات العلاجية واللقاحات المعجلة لـ COVID-19.

تجارب المعاهد اصحية الأمريكية
تجارب المعاهد الصحية الأمريكية

تم تصميم اختبار ACTIV-2، برعاية المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، لتقييم مرشح علاجي يسمى SAB-185، في مجموعة صغيرة من المتطوعين،  سيستمر هذا البروتوكول الرئيسي في اختبار ما إذا كان الجسم المضاد يبدو آمنًا وفعالًا في مجموعة أكبر، وقد بدأت تجربة أغسطس 2020، ومنذ ذلك الحين أضافت العديد من العلاجات للاختبار.

المرشح العلاجى SAB-185، هو مرشح علاجي كامل للجسم المضاد متعدد النسيلة لـ فيروس كورونا، وقد أكمل التسجيل في المرحلة الأولى والمرحلة 1 ب من الدراسات السريرية، حيث قام بتحييد فيروس كورونا الحي أعلى من بلازما النقاهة.

كما تم تصميم اختبار  ACTIV-2 لتقييم "عوامل الاستقصاء المتعددة" لدى البالغين المصابين بفيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط ​​والذين لا يدخلون المستشفى.

يتم إعطاء المرشح العلاجى عن طريق الوريد ، وتتوقف الجرعة على وزن المريض بالكيلوجرام (كجم)، وتم اختبار كل من الجرعات العالية والمنخفضة في هذه التجربة.

سيشمل تقييم المرحلة الثانية 110 مشاركًا (لكل منهم المرشح العلاجي وهمي) مصابين بفيروس كورونا خفيف أو معتدل معرضون لخطر تطور المرض، مع نتائج واعدة من هذه التجربة (ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة) ، ستنتقل المرحلة 2 إلى المرحلة 3 ، حيث سيتم تسجيل عدد إضافي من المتطوعين.

 


علاجات كورونا

علاجات الأجسام المضادة متعددة النسيلة

تجارب العلاج لكورونا

المصابين بكورونا الخفيف

اختبار علاجات كورونا

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