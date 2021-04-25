القوى العاملة تعلن تعيين 1173 شابا بينهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

أعلن وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1173 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4483 شاباً منهم 29 من ذوى القدرات، وتوفير 40 فرصة عمل .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 40 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 11 عاملا، و 4000 جنيه لـ 3 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 60 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضى - إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 1053 منشأة وتم القيام بـ 39 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 95 شكوى عمالية تم تسوية 5 شكاوى منها، وإحالة 25 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 66 شكوى منها تحت البحث والدراسة .

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية باستقبال طلبات 7 فلسطينيين، وتجديد 3 تراخيص أخرى، وإستخراج 1334 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى انتهت المديرية من 8 دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ 99 متدرباً، و3 دورات تدريبية أخرى فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 33 متدرب ومتدربة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 432 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى .