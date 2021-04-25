القبض على شخصين لاتهامهما بسرقة أموال من خزينة محل في النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة محل تجارى بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب محل ملابس، باكتشافه سرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- كمية من الملابس) من داخل المحل ملكه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص عامل بذات المحل ، سيدة - "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل وإحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به وعلمه بإحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه وكمية من الملابس، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.