اليوم السابع
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خالد صلاح
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الفيروس يواصل انتشاره.. تحذيرات هامة للمواطنين لتجنب عدوى كورونا.. إنفوجراف

الأحد، 25 أبريل 2021 08:04 م
الفيروس يواصل انتشاره.. تحذيرات هامة للمواطنين لتجنب عدوى كورونا.. إنفوجراف الفيروس يواصل انتشاره.. لا تفعل هذه الأمور للحماية من عدوى كورونا

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حذرت وزارة الصحة والسكان من التحلل من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة عدوى كورونا، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الأيام.
 
وإذا كنت تشك في إصابتك بفيروس كورونا هناك مجموعة من الاحتياطات يجب القيام بها فورا لحين التأكد من إيجابية إصابتك بالفيروس أو سلبيتها حتى لا تنقل العدوى لمن حولك، وفقا لتقرير لموقع time now news.
 
يستعرض الإنفوجراف التالى، أمور يجب تجنبها للحماية من عدوى كورونا، وماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بفيروس كورونا.
 
الفيروس يواصل انتشاره.. لا تفعل هذه الأمور للحماية من عدوى كورونا
الفيروس يواصل انتشاره.. لا تفعل هذه الأمور للحماية من عدوى كورونا

 

نصائح للوقاية من كورونا
نصائح للوقاية من كورونا
 
لو شكيت إنك مصاب بالفيروس
لو شكيت إنك مصاب بالفيروس
نصائح يجب اتباعها
نصائح يجب اتباعها

 


كورونا

عدوى كورونا

الوقاية من كورونا

وزارة الصحة

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