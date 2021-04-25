اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 06:17 ص
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الشرطة الإسبانية تلقي القبض على شخص لتسببه في إصابة آخرين بكورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 05:00 ص
الشرطة الإسبانية تلقي القبض على شخص لتسببه في إصابة آخرين بكورونا الشرطة الاسبانية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الإسبانية إلقاء القبض على شخص في بلدة مايوركا، بعد تسببه، على ما يبدو، في إصابة 22 شخصا بفيروس كورونا.
وأوضحت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية امس السبت أن الرجل البالغ من العمر 40 عاماً قد "واصل حياته الطبيعية"، على الرغم من ظهور أعراض فيروس كورونا عليه وإجراء اختبار طبي أكد إصابته.
وأضافت القناة أن زملاء الشخص المقبوض عليه أخبروا الشرطة بأنه جاء للعمل، وهو مصاب بحمى تصل إلى 40 درجة.
وأفادت الشرطة - في بيان صدر أمس - بأن الشخص تعمد إصابة آخرين بالفيروس، مشيرة إلى أنه أصاب 8 أشخاص بشكل مباشر و14 شخصاً بشكل غير مباشر.
 

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الشرطة الاسبانية

كورونا فى اسبانيا

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