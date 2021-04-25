الشراقوة عزموا القطر.. شاهد أهل أنشاص يعزمون القطار على الإفطار يوميا بوجبة ساخنة.. لايف

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون " اليوم السابع"، بث مباشر من داخل محطة أنشاص الرمل، التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، لقيام مجموعة من الأهالي، بتقديم وجبات إفطار ساخنة لركاب قطار "القاهرة _ المنصورة "، والذي يصادف دخوله المحطة وقت آذان المغرب .

حيث قال فتحي منصور، من أهالي أنشاص، أن إفطار ركاب القطار هو عادة أهل الشرقية لتصادف وجود قطار يحمل ركاب، ومروره من القرية وقت المغرب، هو واجب علينا أن نقدم لهم ضيافة يليق بهم، موضحا أنهم يستعينون بشيف وثلاث مساعدين يقومون بإعداد وجبات الإفطار وعادة تكون ربع فرخة وأرز و نوع خضار كل يوم، ويقوم الشباب بالتغليف وتوزيع أولا علي أهالي القرية المستحقين، وكذلك توزيع علي ركاب القطار.

وأضاف منصور، أنهم في الأعوام السابقة بدوأ بالتوزيع علي المستحقين من الأهالي، إلا أن هذا العام قرورا أن يعزمون القطار علي الإفطار يوميا، وساعدهم في ذلك تعاون التجار معهم في توفير الخضار و اللحوم بأسعار مخفضة، وتعاون أهل الخير من القرية.