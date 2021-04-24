وزير الرى يجتمع باللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس فى إطار الاعداد لـ"أسبوع القاهرة للمياه 2021، بحضور الدكتور عبد القوى خليفة رئيس اللجنة العلمية للأسبوع والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمدير التنفيذى للأسبوع وعدد من العلماء المصريين والدوليين وذلك لمناقشة الإعداد للإصدار العلمى الذى سيتم فيه نشر الأوراق البحثية المتميزة المقدمة لأسبوع القاهرة للمياه فى إصدار خاص من أحد دور النشر العلمية الدولية الكبرى، بعد عرض أوراق بحثية مقدمة من 27 دولة.

شارك فى الاجتماع الدكتور يحيى كمال منسق اللجنة العلمية ورئيس قسم الرى والهيدروليكا بجامعة عين شمس، والدكتور رجب رجب رئيس اللجنة الدولية للرى والصرف ICID، والدكتور عبد العظيم نجم أستاذ بقسم هندسة المياه والمنشآت المائية كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، والدكتور هشام العسكرى - أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض كلية شميد للعلوم جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمد داوود - مدير الموارد المائية بهيئة البيئة – أبو ظبى.

ويُعد أسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع فى سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.

وعلى صعيد آخر، قامت سكرتارية أسبوع القاهرة بالتنسيق مع عدد من الشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة فى تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية لأحد الفعاليات، حيث ابدأت أكثر من 22 منظمة رغبتها فى الانضمام لأنشطة الأسبوع.

كما تم الإعلان عن عدد من المسابقات التى ستعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين.