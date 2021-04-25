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الرئيس السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 02:28 م
الرئيس السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 

السيسى

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