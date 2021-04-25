الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الأحد، 25 أبريل 2021 02:28 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب - محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسى السيسي تطعيم فيروس كورونا لقاح مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الصحة تعلن وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الثلاثاء المقبل.. وتدرس تفعيل Health code لتوثيق بيانات المسافرين بعد تطعيمهم.. وتؤكد: توفير أسرة الرعايات والداخلى لحجز مصابى كورونا.. ولا توجد سلالات جديدة بمصر الأحد، 25 أبريل 2021 01:00 م الصحة تنصح الحاصلين على اللقاح باتباع إجراءات الوقاية: التطعيم لا يمنع العدوى الأحد، 25 أبريل 2021 07:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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