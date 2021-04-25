اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 09:18 ص
خالد صلاح
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الخارجية التونسية تدين حادث طعن شرطية فرنسية فى أحدى ضواحى باريس

الأحد، 25 أبريل 2021 09:00 ص
الخارجية التونسية تدين حادث طعن شرطية فرنسية فى أحدى ضواحى باريس وزير خارجية تونس
أ ش أ

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أدانت الخارجية التونسية بشدة الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت شرطية فرنسية بمقر عملها بمدينة رامبوييه الفرنسية وأدت إلى مقتل موظفة.
 
وذكرت الخارجية - في بيان لها السبت - أن تونس تتقدم بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وللحكومة وللشعب الفرنسي الصديق.. مجددة رفضها وإدانتها التامة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف بكل أشكاله ومسمياته.
 
وأكدت أن مثل هذه الأعمال المعزولة والشاذة لا يمكن تبريرها ولا تمت بصلة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة، علاوة على تزامنها مع شهر رمضان المعظم، شهر البر والرحمة والتسامح.
 

فرنسا

تونس

الخارجية التونسية

مقتل شرطية فى فرنسا

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