اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجمعية الفلكية بجدة: كوكب الزهرة الساطع يقترن اليوم بعطارد فى مشهد بديع

الأحد، 25 أبريل 2021 12:00 ص
الجمعية الفلكية بجدة: كوكب الزهرة الساطع يقترن اليوم بعطارد فى مشهد بديع اقتران كوكب الزهرة بعطارد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الأحد 25 أبريل 2021 والانتقال نحو بداية الليل اقتران كوكب الزهرة الساطع بكوكب عطارد الخافت حيث سيفصل بينهما درجة واحدة  وقد تكون هناك حاجة لاستخدام  المنظار لرؤية عطارد. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بشكل عام سيتمتع الراصدون فى النصف الشمالى للكرة الأرضية برؤية أفضل لأن الكواكب ستبقى لفترة أطول بعد غروب الشمس، أما عند خطوط العرض الجنوبية، ستغرب الكواكب في وقت مبكر، وبغض النظر عن موقعك الجغرافى، يجب أن يكون الافق الغربى مكشوف وخالٍ من العوائق والنظر باتجاه موقع غروب الشمس.
 
وأوضح التقرير أن رؤية الزهرة وعطارد هذه الأيام فيه صعوبة، لذلك اذا لم تتمكن من رؤية الاقتران يوم الأحد ستكون هناك فرصة ثانية لرؤية اقتران بين هذين الكوكبين فى نهاية شهر مايو، في ذلك الوقت، سوف يرتفع الكوكبان أعلى بعد غروب الشمس وسيبقيان فوق الافق لفترة أطول.

القمر

كوكب الزهره

الزهره

اقتران القمر بالزهره

القمر والزهره

عطارد

كوكب عطارد

اقتران عطارد والزهره

اليوم السابع بلس

الفلك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة