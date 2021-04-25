اليوم السابع
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"التموين": ضخ 7 آلاف طن زيت وسكر يوميا للطرح على البطاقات

الأحد، 25 أبريل 2021 05:32 م
"التموين": ضخ 7 آلاف طن زيت وسكر يوميا للطرح على البطاقات سلع غذائية ،صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات شهر أبريل الجاري، بجانب أيضا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين

 وكشف تقرير لوزارة التموين أن المخازن التابعة لهم يوجد بها 28 سلعة تتنوع ما بين الارز والزيت والسكر والمكرونة والفول والعدس والصلصة والشاي والاجبان والكثير من السلع التي تصرف لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم شهريا وأن نسب ضخ السلع الاساسية وصلت الى معدلات جيدة، حيث اوضح التقرير الى ان نسب ضخ الزيت يوميا يصل الى 3 الاف طن، والسكر يصل الى 4 الاف طن، والارز والمكرونة الف طن لكل صنف منهم، بجانب توافر وضخ كميات كبيرة يومياً من الدواجن المجمدة للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع الاخرى، كذلك  ضخ اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطن من اللحوم بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد.

 


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