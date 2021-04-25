جاء ذلك خلال مباحثات أجراها المبعوث الأممى مع لودريان فى باريس خلال زيارته إلى فرنسا فى الفترة من 23 إلى 24 أبريل، حيث كان الوضع فى ليبيا محور المناقشات، لا سيما فى ضوء التطورات الأخيرة فى المنطقة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الجانبين أكدا ضرورة إحراز مزيد من التقدم فى تنفيذ خارطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر 2021، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع، مضيفة أنهما بحثا سبل حشد مزيد الدعم من المجتمع الدولى لليبيا.

