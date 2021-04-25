الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تكشف ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، بسبب مرور منخفض جوى من غرب البلاد إلى شرقها.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وعليها ترتفع درجات الحرارة الصغرى نسبيا وتتوالى الارتفاعات فى درجات الحرارة تدريجيا خلال اليوم لتشمل باقى المناطق تدريجيا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة ويعتبر هذا ارتفاع مؤقت ليوم واحد بسبب مرور المنخفض وسرعان ما يدخل الهواء البارد ليلا وتنخفض معها درجة الحرارة مرة أخرى ولمدة 72 ساعة قادمة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال والاتربة مثارة نتيجة نشاط الرياح، وسيتم تناول الحالة الجوية تفصيليا خلال الفترة القادمة، ولذلك يلزم متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية لعدم الانخداع فى الارتفاعات المؤقتة فى درجة الحرارة وعليها يترتب تخفيف الملابس خاصة ليلا وفى الصباح الباكر.