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ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

الأحد، 25 أبريل 2021 08:00 ص
ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، حار على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأترية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.
 

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