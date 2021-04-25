اليوم السابع
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افتتاح معرض المشغولات اليدوية للجمعيات الأهلية بشمال سيناء.. صور

الأحد، 25 أبريل 2021 04:22 م
افتتاح معرض المشغولات اليدوية للجمعيات الأهلية بشمال سيناء.. صور
شمال سيناء - محمد حسين

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افتتح اللواء كتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه المستشار محمد منير، رئيس محكمة شمال سيناء، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة معرض المشغولات اليدوية المقام فى ديوان عام المحافظة بالعريش  بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة .

وأكد المحافظ أنه يضم عددا من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية ، ومن بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروشات والأقمشة وغيرها، الى جانب المخبوزات  والسلع الغذائية المصنعة منزليًا .

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المعرض يأتى فى اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان .

ومن جانبهم  أعلن رؤساء مجالس ادارات ومديرى الجهات المشاركة من أسر منتجة وجمعيات أهلية ( جمعية الأسر المنتجة ، جمعية حقوق المرأة السيناوية ، جمعية رعاية الطلبة ، مركز تدريب الأسر المنتجة ، مركز تدريب القوى العاملة ) عن مشاركتهم فى عرض المنتجات المتميزة والتركيز على المنتجات التراثية والسيناوية المتميزة .

جانب من المعرض

جانب من المعرض


جانب من المعروضات
جانب من المعروضات


افتتاح المعرض
افتتاح المعرض


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سيناء

عيد تحرير سيناء

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