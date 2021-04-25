اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 02:27 م
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ارتفاع أسعار النفط مع بداية الأسبوع.. وخام برنت يسجل 66.11 دولار

الأحد، 25 أبريل 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط مع بداية الأسبوع.. وخام برنت يسجل 66.11 دولار النفط
كتبت مروة الغول

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأحد 25-4-2021، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث سجل سعر برميل خام برنت 66.11 دولار وفقا للعقود الآجلة مقابل 65.77 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي. 
 
كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ62.14 دولارا للبرميل مقابل 61.89 دولارا للبرميل . 
 
وكشف تقارير دولية أن استمرار تعافى أسعار النفط يأتى في ظل زيادة الطلب في أمريكا والصين وذلك بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي الذي فرضته أزمة كورونا على الاقتصاديات العالمية، وأكدت التقارير أن هذا التعافي يأتى مع التوقعات بنجاح التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا مما قد يعيد الحياة إلي طبيعتها. 

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