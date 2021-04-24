اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط اليوم السبت 24 أبريل 2021.. وخام برنت 65.82 دولار

السبت، 24 أبريل 2021 02:14 م
أسعار النفط اليوم السبت 24 أبريل 2021.. وخام برنت 65.82 دولار النفط
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار النفط اليوم السبت 24 ابريل 2021 ، بعد ارتفاع الأسعار أمس بختام جلسات التداول، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع إصابات الموجة الثانية لكوفيد-19 في الهند يكبح المكاسب.

 

وزادت العقود الآجلة لخام برنت أمس 42 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 65.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 8 سنتات يوم  الخميس.

 

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجمعة 51 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا 8 سنتات أول أمس الخميس.


أسعار النفط

النفط

سعر النفط

النفط اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة