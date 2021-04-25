احتجاجات فى البرازيل ضد زيارة بولسونارو لمنطقة الأمازون لسوء إدارته لأزمة كورونا

كتبت ـ فاطمة شوقى

احتج المتظاهرون البرازيليون في منطقة ماناوس على تسليم الرئيس جايير بولسونارو لقب المواطن الأمازونى، الذي منحه 13 من أصل 24 عضوا في الهيئة التشريعية للولاية في 20 أبريل، كما احتجوا على زيارته لماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس البرازيلية، حيث يرون أنه السبب الأول فى المأساة الإنسانية التى تسبب فيها فيروس كورونا لسوء إدارته.

ألقت الناشطة في حركة التعبير النسائي البرازيلي (AMB) ، فرانسي جونيور ، باللوم على رئيس الدولة لسوء التعامل مع الوباء، وقالت "يسرى في دمائنا تاريخ الشعوب الأصلية ، على ضفاف النهر، وكويلومبولاس"، وأضافت "بولسونارو ، هذا الشخص مسئول عن أكثر من 12 ألف حالة وفاة هنا في ولايتنا"، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وهتف المتظاهرون فى الاحتجاجات "اخرج بولسونارو"، واستنكر رئيس بلدية ماناوس ، آرثر فيرجيليو نيتو ، لوسائل الإعلام الدولية منذ 22 أبريل 2020 الوضع المعقد الذي كانت تمر به منطقة الأمازون في بداية الوباء، حيث سجلت المدينة في المتوسط ​​20 إلى 35 مدفنًا يوميًا ، لكنهم دفنوا، إلا أنه الآن تضاعف ثلاث مرات وكان هناك حوالي 100 في اليوم.

وفى 15 يناير 2021 ، كانت ماناوس ، لا تزال في حالة طوارئ صحية بعد زيادة عدد المرضى في المستشفيات بفيروس كورونا، والوثيقة التي أعلنت أن جاير بولسونارو مواطنًا لامعًا لم تصدر أي إشارة إلى إدارة حكومة الرئيس خلال الوباء، وفقا للصحيفة.

أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن إصابة 69105 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا وتراكم 386416 حالة وفاة بسبب كورونا ،وبلغت الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2914 حالة وفاة.