اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 01:57 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة وتؤكد وفاة أفراد طاقمها الـ53

الأحد، 25 أبريل 2021 01:20 م
إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة وتؤكد وفاة أفراد طاقمها الـ53 حطام غواصة
وكالات

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أعلنت السلطات فى إندونيسيا العثور على الغواصة المفقودة ووفاة طاقهما المكون من 53 شخصا، قالت البحرية الإندونيسية إنه تم العثور على أشياء كانت داخل الغواصة المفقود.
 
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن قائد القوات المسلحة، هادي تشاهشانتو، أن "جميع أفراد طاقم الغواصة كيه آر آي ناجالا-402 لقوا حتفهم.
 
وأكد قائد البحرية الإندونيسية يودو مارجونو أن رجال الإنقاذ عثروا على عدة أشياء، من بينها أجزاء من جهاز فرد الطوربيد، وزجاجة شحم، يعتقد أنها تستخدم لتزييت المنظار، وسجاد للصلاة كانت داخل الغواصة.

وكانت الغواصة الإندونيسية قد اختفت أثناء مشاركتها في تدريب قبالة بالي، وقد تم العثور عليها في أعماق أبعد من حدود البقاء، فحسبما صرح قائد البحرية الإندونيسية فإن "المسح كشف عن الغواصة على ارتفاع 850 مترا، وهو ما يتجاوز بكثير حدود النجاة البالغة 500 متر".

يشار إلى أنه من بين القتلى المفترضين قائد أسطول الغواصات الإندونيسي هاري سيتياوان.
 
وقد ضمت فرق البحث عن الغواصة سفنا أسترالية وأمريكية وسنغافورية وماليزية إلى جانب تلك الموجودة في إندونيسيا.
 
وركز البحث على منطقة بالقرب من موضع البداية لآخر غوص له، حيث تم العثور على بقعة زيت، ولكن لم يكن هناك دليل قاطع حتى الآن على أن بقعة الزيت كانت من الباطن.
 

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