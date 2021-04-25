إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة وتؤكد وفاة أفراد طاقمها الـ53

أعلنت السلطات فى إندونيسيا العثور على الغواصة المفقودة ووفاة طاقهما المكون من 53 شخصا، قالت البحرية الإندونيسية إنه تم العثور على أشياء كانت داخل الغواصة المفقود.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن قائد القوات المسلحة، هادي تشاهشانتو، أن "جميع أفراد طاقم الغواصة كيه آر آي ناجالا-402 لقوا حتفهم.

وأكد قائد البحرية الإندونيسية يودو مارجونو أن رجال الإنقاذ عثروا على عدة أشياء، من بينها أجزاء من جهاز فرد الطوربيد، وزجاجة شحم، يعتقد أنها تستخدم لتزييت المنظار، وسجاد للصلاة كانت داخل الغواصة.