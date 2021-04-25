إصابة 20 شخصا فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب مساء اليوم الأحد، 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري بالقرب من كمين الصفا بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين الصفا بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي الجمعة الماضية، إصابة 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، فقد تلقى مدير أمن المنيا آنذاك إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل غرب قرية بلنصورة التابعة إدارياً لمركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 12 شخصا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات وارتجاج بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

كما أصيب 3 أشخاص، في ذات اليوم، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ الفضل التكاملي، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.